Il vino è lo specchio dell'Italia

Franco Ziliani, scomparso a Natale, creò lo spumante Berlucchi e lanciò la Franciacorta all’alba degli anni Sessanta, il decennio del boom. Nel 1965 il Financial Times assegnò alla lira l’Oscar della moneta più stabile. Ziliani importò dalla Francia il metodo champenoise della fermentazione in bottiglia. Charles De Gaulle non apprezzava l’Italia (“non è un paese povero, ma un povero paese”), ma gli inviati del Monde raccontavano una società che non si limitava ad Antonioni e Fellini. Eppure ancora nel 1986 esplose lo scandalo del vino al metanolo: 23 morti e crollo di un quarto dell’export. Mentre all’estero e nei duty free continuavamo a spedire fiaschetti di Chianti ben oltre la capacità produttiva del triangolo Firenze-Siena-Arezzo, con guerra tra consorzi e crisi di immagine e vendite. L’evoluzione del vino è uno specchio del vecchio e del nuovo che sempre si combattono in Italia.

