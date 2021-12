L'anno delle fusioni (Big Pharma esclusa)

Nel 2021 le fusioni e acquisizioni hanno raggiunto a livello globale i 5,63 trilioni di dollari, cioè 5,63 miliardi di miliardi di dollari. È il livello più alto di sempre, che supera il record di 4,42 trilioni di dollari del 2007, prima della crisi finanziaria mondiale. Motivo: nel secondo anno di pandemia le aziende hanno messo in cassa un bel po’ di soldi. “I bilanci sono gonfi”, dice Chris Roop, co-responsabile di Mergers & Acquisitions di JPMorgan. “Solo negli Usa la liquidità vale 2 trilioni di dollari con l’accesso al credito ai costi storici più bassi”. Questo ha prodotto nel M&A un aumento del 63 per cento sul 2020, anno nero. In Europa l’aumento è del 47 per cento a 1,26 trilioni, Asia e Pacifico crescono di 37 punti a 1,27 trilioni. L’attivismo non viene dalla Cina, i cui accordi internazionali sono “modesti”, secondo Goldman Sachs, “mentre il processo di globalizzazione è vivace per le altre tigri asiatiche. Per il futuro ci aspettiamo altri progressi da Usa ed Europa”.

