La sfida tra banche centrali indebolisce il bazooka in Europa. I rischi per l'Italia

Questa è la settimana delle banche centrali (Fed, Bce e Boe) e per l’Italia ha una valenza particolare. Esiste, infatti, un nesso tra la fine del Pepp, il programma di acquisti di titoli di stato varato dalla Banca centrale europea con la pandemia, e la possibilità di elezioni anticipate nel 2022. A ipotizzare in modo esplicito l’esistenza di questa relazione che potrebbe rimettere il nostro paese in balìa dei mercati finanziari com’è successo nel 2018 è l’economista Lorenzo Codogno (London School of economics e LC Macroadvisors), ma il timore serpeggia un po’ in tutte le analisi che cercano di capire quali prospettive si aprirebbero per l’Italia se la politica monetaria della Bce guidata da Christine Lagarde diventasse un po’ meno accomodante per tenere conto della crescita dell’inflazione e del minor impatto della crisi sanitaria rispetto a un anno fa. La risposta è che lo spread potrebbe tornare sotto pressione se non ci sarà uno strumento di politica monetaria che contribuirà a comprimere tale differenziale.

