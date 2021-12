L'evasione fiscale scende per la prima volta sotto i 100 miliardi

Nel 2019, in Italia, per la prima volta l’evasione tributaria e contributiva è scesa sotto la soglia di cento miliardi di euro. Lo riporta l’aggiornamento delle stime della “Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva” per l’anno 2021, eseguito dal ministero dell’Economia e delle Finanze. Il tax gap, ovvero la differenza tra quanto è dovuto e quanto realmente viene versato dai contribuenti, nel 2019 è stato pari a 99,2 miliardi di euro: una riduzione del 3 per cento rispetto al 2018, quando il gettito mancante era stato 102,4 miliardi di euro.

