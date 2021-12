La guerra a bassa intensità a colpi di volantino tra Cisl e Cgil-Uil

Dice Roberto Benaglia, segretario della Fim-Cisl e sindacalista di grande ragionevolezza: “Spero che dopo il 16 dicembre si possa continuare insieme a Cgil e Uil”. Perché lo strappo tra i sindacati è al momento una guerra a bassa intensità. Tutti sono molto attenti a non eccedere, sapendo che dopo il 16 dicembre, data dello sciopero indetto da Cgil e Uil contro la manovra, e dopo il 18, data della manifestazione della Cisl a favore manovra, verrà il 19 e si dovranno tirare le somme. Nessuno vuole trovarsi a contare le macerie di una unità sindacale che reggeva magicamente da ormai molti anni e che, anzi, nell’avvento di Maurizio Landini alla guida Cgil aveva trovato nuova spinta (il leader di Corso Italia rivendica spesso non solo la necessità dell’unità d’azione ma anche, in prospettiva, di una sorta di “fusione” di Cgi, Cisl e Uil in un unico e potente sindacato).

