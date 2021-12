Ecco la mossa anti ritardi della Commissione europea

Potrebbe essere un salutare esercizio di realismo quello cui Bruxelles ci sottoporrà la settimana prossima, nel bel mezzo della discussione parlamentare sulla legge di Bilancio. Perché l’Europa non è più l’arcigna matrigna di un tempo ma non è diventata per questo un’entità votata alla opacità informativa. Ed è proprio nel rispetto del principio di trasparenza che a giorni la Commissione metterà online il “Recovery and resilience scoreboard”, ovvero il “quadro di valutazione” dei progressi conseguiti a oggi dai vari paesi nel processo di attuazione dei rispettivi Pnrr. Lo scoreboard non sarà una pagella con la lista dei promossi e dei bocciati, precisano fonti vicine a Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea, sarà piuttosto una fotografia scattata sulla base dei dati forniti dai governi partecipanti seguendo le linee indicate dai tecnici di Bruxelles nel Regolamento delegato del 28 settembre. Nell’architettura del Next generation Eu il giudizio sulla performance nel processo di attuazione dei Piani non arriva infatti se non nel momento in cui il paese bussa alla cassa della Commissione mostrando i risultati conseguiti su riforme e investimenti programmati.

