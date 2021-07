L'ultima sull'ungherese Orbán 

Viktor Orbán ha annunciato che l’Ungheria si farà il suo Recovery fund dato che la Commissione europea non ha ancora dato il via libera al piano nazionale di ripresa e resilienza con cui Budapest spera di ottenere 7,2 miliardi di euro. Il primo ministro ha accusato Bruxelles di fare “una guerra ideologica” e di usare il Recovery fund come un’arma di ricatto. Orbán ha spiegato che la Commissione ha chiesto all’Ungheria di prorogare di due mesi la scadenza per dare il via libera al Pnrr. “Il tempo è importante, quindi il governo ha deciso di creare un fondo di ripresa ungherese”, ha detto: “Avvieremo i programmi che sono già stati approvati (dalla Commissione). Poi i soldi arriveranno quando arriveranno”. Secondo Orbán, oggi “la corruzione è spesso citata come problema” dalla Commissione, “ma eravamo già vicini a un accordo. All’improvviso, dopo aver approvato la legge sulla protezione dei bambini, siamo diventati molto corrotti. Questa è ovviamente una scusa”.

