Rancorosi e no vax? Non solo. L'altra Italia nel rapporto del Censis

Un’Italia rancorosa, fobica, negazionista, cospirazionista, no vax, no tutto: la pandemia ci ha cambiato, ma in peggio. Davvero siamo così? Il Censis che ci aveva abituato ad una fenomenologia sottile e trasversale questa volta va giù con l’accetta. Cede alla moda, si allinea al circo mediatico per “fare notizia”, si mette sull’onda dei social media proprio mentre il modello Facebook viene rimesso in discussione? Certo è che il rapporto di quest’anno colpisce per la sua elevata dose di pessimismo. “L’irrazionale ha infiltrato il tessuto sociale”, scrive, ma si ha la sensazione che abbia infiltrato persino i sofisticati sociologi dell’istituto romano. Anche perché quando si guardano le cifre, quelle stesse fornite dal Censis, si vede che “il Covid non esiste per il 5,9% degli italiani (circa 3 milioni), per il 10,9% il vaccino è inutile, il 5,8% è convinto che la Terra è piatta, per il 10% l’uomo non è mai sbarcato sulla Luna, per il 19,9% il 5G è uno strumento sofisticato per controllare le persone”. Dunque una minoranza, spesso una fetta minima; del resto ben prima della stretta sul green pass tre quarti degli italiani erano già vaccinati con due dosi. Insomma, il Censis sceglie la parte per il tutto e conclude che è la minoranza a dare la linea e a segnare il profilo del paese in questo anno in cui comincia la transizione?

