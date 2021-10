L'effetto del rimbalzo. La ripresa in un dossier del Censis  

Qual è l’umore delle famiglie italiane? Cauto secondo la Confcommercio, in un report Metrica Ricerche dell’11 ottobre. Invece addirittura euforico secondo la Confimprese (associazione del commercio che raggruppa i brand maggiori), la quale in una ricerca effettuata assieme al Censis prevede una ripresa-boom dei consumi, con una spesa in crescita di 60 miliardi e che entro fine anno raggiungerà, nel complesso, i mille. In questo caso la molla sarebbe l’effetto di un anno e mezzo tra lockdown e restrizioni, mesi nei quali tra l’altro proprio per impossibilità o voglia di spesa i risparmi familiari (fonti bancarie) si sono rimpinguati appunto, esattamente di 60 miliardi. Mentre il reddito disponibile, fonte Istat, aumenta dello 0,5 per cento. La ricerca Censis afferma in sostanza che più che il denaro messo da parte e la possibilità di spenderlo conta l’“effetto rimbalzo”, con il 65 per cento della gente che non vede l’ora di uscire e riacquistare piena libertà, percentuale che tra i giovani sale al 77,4 per cento.

