La sfida europea alla Via della seta

La Global Gateway e i 300 miliardi in infrastrutture. Bene, ma non basta

Secondo l’Ue dovrebbe diventare l’alternativa verde, sostenibile e soprattutto democratica alla Nuova via della seta: Global Gateway contro Belt and Road Initiative. Vasto progetto, forse non abbastanza vasto e, probabilmente, in ritardo di una decina d’anni. Con un vantaggio: la spinta propulsiva cinese si è indebolita, l’immagine stessa della Cina s’è appannata anche in Africa, i paesi dell’Asia centrale nicchiano e in gran parte del sud-est asiatico emergono dubbi e soprattutto timori.