Il realismo della riforma fiscale e tre step che mancano. Parla Andrea Tavecchio

Sulla riforma dell’Irpef varata dal governo, centrata sulla riduzione del prelievo per i redditi medi, tra una Confindustria delusa “per la mancata considerazione riservata alle imprese” (Carlo Bonomi), i sindacati che lamentano di non essere stati consultati ed una maggioranza che indulge nell’autocelebrazione, c’è chi guarda le cose da esperto, con un moderato ottimismo. Andrea Tavecchio, fondatore e partner di uno dei più reputati studi italiani di assistenza fiscale alla gestione dei patrimoni, considera “più che giusto, ora, agire sui redditi delle persone fisiche, anche se l’aliquota del 43 per cento che parte dall’imponibile di 50 mila euro è sproporzionata e trova pochi riscontri in occidente”. Tavecchio osserva inoltre che questo risultato “era il massimo ottenibile con una maggioranza poco coesa, divisa tra chi si attarda intorno a promesse di flat tax non praticabili e chi indulge su millimetrici correttivi redistributivi che, per i contribuenti, non cambiano sostanzialmente nulla. È una buona riduzione di tasse che per la prima volta dà realmente qualcosa.