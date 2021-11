Efficienza, non assistenza. La svolta sul sud con il Pnrr

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza dedica al Mezzogiorno un occhio di riguardo. Lo ha sottolineato Mario Draghi già nel marzo scorso: “Il processo di convergenza tra Mezzogiorno e centro-nord è fermo da decenni – ha ricordato il capo del governo –. Anzi, dagli inizi degli anni 70 a oggi è grandemente peggiorato. Il prodotto per persona nel sud è passato dal 65 per cento del centro-nord al 55 per cento. Negli ultimi anni, c’è stato un forte calo negli investimenti pubblici, che ha colpito il sud ovviamente insieme al resto del paese. Tra il 2008 e il 2018, la spesa pubblica per investimenti nel Mezzogiorno si è infatti più che dimezzata ed è passata da 21 miliardi a poco più di dieci. Per la prima volta da tempo, abbiamo l’occasione di aumentare la spesa in infrastrutture fisiche e digitali, nelle fonti di energia sostenibili”. Le risorse di Next Generation Eu si aggiungono a ulteriori programmi europei e ai fondi per la coesione, che mettono a disposizione altri 96 miliardi per il sud nei prossimi anni. “Ma abbiamo imparato che tante risorse non portano necessariamente alla ripartenza del Mezzogiorno”, ha ammonito Draghi. A fronte di 47,3 miliardi di euro programmati nel Fondo per lo Sviluppo e la Coesione dal 2014 al 2020, alla fine dello scorso anno erano stati spesi poco più di tre miliardi – il 6,7 per cento. Nel 2017, in Italia erano state avviate ma non completate 647 opere pubbliche. In oltre due terzi dei casi, non si era nemmeno arrivati alla metà. Il 70 per cento di queste opere non completate era localizzato al sud, per un valore di due miliardi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE