Un Sud senza retorica

Altro che cattedrali nel deserto, l’industria del nuovo secolo ha avvicinato il Nord e il Sud, eppure essi restano ancora lontani. Per trovare il perché bisogna lasciare a casa le lenti del pregiudizio. Un libro per riflettere

"Se esistesse una Repubblica dell’Italia Meridionale, sarebbe l’ottavo paese manifatturiero d’Europa”: lo sostiene Gregorio De Felice, capo economista della banca Intesa Sanpaolo. Un paradosso? Nient’affatto. Certo smentisce un luogo comune, anzi qualcosa di più, l’abitudine a concepire il Mezzogiorno d’Italia come intrappolato una volta per sempre nella cultura del sottosviluppo e della dipendenza. Intere biblioteche sono state scritte, si è fatto ricorso a teorie le più diverse, alla storia, alla economia dello sviluppo (una branca sulla cresta dell’onda fino agli anni ’80, tornata in gran spolvero ora che si discute sui limiti e le contraddizioni della crescita globale), alla psicologia, perfino alla genetica evoluzionista come fa con un approccio che rischia di diventare sulfureo se non pericoloso, un libro da poco pubblicato (Mario Fabbri, Il carattere meridionale, dalle origini evolutive alle conseguenze economiche, La fabbrica delle illusioni editrice).