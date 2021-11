Contro il suq sulla delega fiscale

La riunione di ieri al ministero dell’Economia, col ministro Daniele Franco che si è confrontato con i partiti di maggioranza sulla riforma fiscale, è senz’altro un buon segnale. Come già avvenuto con l’indagine conoscitiva delle commissioni Finanze, si conferma un metodo: su un tema decisivo come la ridefinizione del fisco, da realizzarsi in parte in manovra e in parte attraverso una legge delega, governo e forze politiche sanno parlarsi e confrontarsi per superare le contrapposizioni. Sarebbe però altrettanto auspicabile che da questo dialogo si producesse un intervento incisivo, che miri a individuare con chiarezza le priorità su cui concentrare le risorse disponibili. Che sono poche, vista l’entità della manovra, e pertanto vanno spese pensando a come stimolare crescita e lavoro.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE