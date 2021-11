“L'Inpgi passa all'Inps? Prima ricalcoliamo le pensioni dei giornalisti”. Parla Boeri

“Quella del governo non è un’operazione equa”. Tito Boeri, ex presidente dell’Inps, è molto critico sulle modalità del passaggio all’Inps dell’Inpgi, la dissestata cassa previdenziale dei giornalisti. C’è un certo imbarazzo sul tema nei media. E non è un caso che l’articolo di Boeri, scritto con il collega della Bocconi Roberto Perotti, sia uscito sul sito Lavoce.info e non su un giornale tradizionale. Non che la notizia sia un fulmine a ciel sereno, l’Inpgi ha uno squilibrio strutturale insanabile: 250 milioni di disavanzo annuo, un deficit superiore al 50 per cento. Come ne voleva uscire la categoria? “L’ipotesi su cui aveva lavorato l’allora sottosegretario al Lavoro Durigon – risponde Boeri – era quella di scippare contribuenti dell’Inps e portarli nell’Inpgi per continuare a finanziare le generose pensioni. I prescelti erano i comunicatori, che però non erano affatto d’accordo”. Anziché amputare l’Inps di contribuenti per far continuare l’Inpgi come prima, il governo ha deciso di far confluire la cassa dei giornalisti nella previdenza statale. “Portare l’Inpgi nell’Inps era inevitabile, ma bisognava intervenire sui trattamenti in essere”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE