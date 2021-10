Niente tradimenti sulla concorrenza

In Cdm arriva un disegno di legge importante. Paletti minimi per esultare

Arriva in Consiglio dei ministri il disegno di legge sulla Concorrenza, un provvedimento del quale il paese ha bisogno da anni. È probabile che si rimobiliterà la stessa coalizione vista sulle pensioni, su Mps, sul pubblico impiego: Lega, sindacati e parti del Pd. Più concorrenza significa pestare i piedi a settori protetti che finora sono stati in grado di sfuggire alle varie direttive europee, a cominciare dalla Bolkestein. E cioè concessioni demaniali, in particolare quelle balneari (oltre 29.700 concessioni marittime di cui 12.166 relative a stabilimenti); il loro nume tutelare è la Lega che ne impedisce la messa a gara, ma anche il semplice allineamento a standard normali.