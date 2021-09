Draghi e le tribolazioni da semestre bianco sul ddl Concorrenza

Rinviato a dopo l'estate a causa delle tensioni sulla giustizia, ora il provvedimento resta in attesa del varo in Cdm, che però tarda. Il nodo sulle concessioni dei balneari cari a Lega e M5s, le ansie dei partiti sui servizi pubblici locali. I veti incrociati in Parlamento

Per i tecnici di Palazzo Chigi e i loro colleghi del Mise, che ormai la bozza la conoscono a memoria a furia di analizzarla e spulciarla in riunioni sempre uguali e che s’impantanano sempre sugli stessi pochi problemi irrisolti, è diventato un po’ la tela di Penelope. Per gli uffici legislativi di tutti gli altri ministeri, invece, è una sorta di vaso di Pandora che è meglio non aprire. E insomma il disegno di legge sulla Concorrenza, uno dei pilastri del piano di riforme legato al Recovery plan, resta lì, in attesa di vedere la luce. E lunedì mattina, quando il sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli ha aggiornato il calendario dei lavori del governo, s’è capito che neppure questa è la settimana giusta, e neppure la prossima lo sarà.