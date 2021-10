Quel passaggio che manca alla Nadef per sbloccare i cantieri

La Nota di aggiornamento al Def 2021 (Nadef) ha confermato che l’anno che va concludendosi è andato assai meglio delle iniziali previsioni, con una crescita del Pil reale al 6% che implica un +33,3% rispetto alla previsione di crescita al 4,5% dello scorso aprile. Per i prossimi tre anni, il quadro tendenziale validato dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio (scaduto ormai da oltre un anno e mezzo, ma ancora lì a validare quadro macroeconomici, tra l’imbarazzo generale delle istituzioni europee) prevede un trend di crescita ulteriore del 4,2% nel 2022, del 2,6% nel 2023 e dell’1,9% sul 2024 che il governo, sul piano programmatico, è convinto di poter ritoccare al rialzo di un ulteriore 0,5% sul 2022 e 0,2% sul 2023. Il premier Draghi, in conferenza stampa, ha sottolineato come, con questi numeri, il livello del Pil reale tornerebbe ai livelli pre-COVID del 2019 già a metà del 2022, mentre la Nadef evidenzia che il riassorbimento degli effetti della crisi anche in termini di trend di crescita si avrà nel 2024. In altre parole, nel 2022 verrebbe riassorbita la crisi COVID in termini di decrescita rispetto al 2019, mentre solo nel 2024 la crisi verrebbe riassorbita anche in termini di percorso di crescita preventivato nel 2019 sugli anni successivi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE