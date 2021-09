La Nadef in Cdm: debito in calo, pil al 6 per cento

Sulla spinta di un minor deficit (9,5 per cento) e di una maggiore crescita (6 per cento), il debito pubblico scende dal 159,8 al 153,5 per cento. Oggi la conferenza stampa di Draghi e Franco per illustrare il documento

Con il Consiglio dei ministri di oggi il governo metterà nero su bianco i numeri che certificano come l'Italia stia uscendo a passo spedito dalla crisi della pandemia. Sulla spinta di un minor deficit e di una maggiore crescita, nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza (NaDef) scende anche il debito pubblico. E si apre uno spazio di manovra di circa un punto percentuale di pil che potrà essere utilizzato per nuovi interventi nella legge di bilancio: si tratta di circa 18 miliardi.

I numeri, secondo la bozza presentata ieri nel corso della cabina di regia con i capidelegazione dei partiti di maggioranza, indicano una crescita del pil al 6 per cento per l'anno in corso (del 4,7 per cento il prossimo) con il deficit in calo al 9,5 per cento. Le precedenti previsioni del Def, ad aprile, indicavano invece un deficit dell'11,8 per cento. Gli effetti si vedono sulle previsioni che riguardano il debito pubblico, che secondo le bozze del documento in corso di approvazione dovrebbe scendere dal 159,8 per cento al 153,5 per cento.

I dettagli del provvedimento saranno spiegati dal premier Mario Draghi e dal ministro dell'Economia Daniele Franco, questo pomeriggio alle 16 nel corso di una conferenza stampa.

Sul tavolo del Cdm anche la proroga di una serie di termini in scadenza, dall'Irap all'assegno unico, fino ai referendum, per consentire ai promotori della consultazione sulla cannabis di avere il tempo necessario per raccogliere le firme previste dalla legge.