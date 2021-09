Investire in Europa. Forza Intel

Intel, la multinazionale statunitense dei semiconduttori con sede a Santa Clara, in California, ha annunciato l’intenzione di investire 95 miliardi di dollari per realizzare due nuovi stabilimenti in Europa nei prossimi dieci anni. E’ un’ottima notizia per un continente che attualmente si trova a un bivio: l’Europa infatti da una parte annuncia (e in parte realizza) una transizione industriale verso il digitale, dalla produzione di auto alla realizzazione di cloud per la custodia dei dati pubblici sensibili sotto l’egida governativa ma aperti ai privati, come il progetto al quale sta lavorando il ministro per l’Innovazione Vittorio Colao; dall’altra parte però l’Europa fronteggia più di altri la crisi nella fornitura di materie prime e terre rare necessarie ai microprocessori che rappresentano il cuore della svolta.

