La trasformazione epocale dell'automotive

Non ci resta che il futuro. I Grandi dell’auto, a ogni latitudine, fanno i conti nel presente con la penuria di chips che, giorno dopo giorno, costringe i produttori a spegnere gli impianti: a causa dei ritardi nelle consegne quest’anno si venderanno due milioni di autovetture in meno, un’ipoteca pesante sulla ripresa delle economie post pandemia. Ma i guai di oggi sono solo un incentivo in più per partecipare alla gara sulla mobilità futura, il gran premio che deciderà i piazzamenti delle nazioni nella prossima divisione mondiale del lavoro.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE