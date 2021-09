La pazzia del grande fratello della CO2

Il cambiamento climatico è una grave minaccia per molte ragioni. Per il clima, certo, per il nostro futuro, ma anche per la salute mentale di alcuni commentatori che si sbizzarriscono, senza senso del ridicolo, nelle proposte più assurde. Il cui unico intento sembra semplice. Far fallire ogni seria politica di contrasto al cambiamento climatico avanzando rimedi che porterebbero la maggioranza della popolazione a odiare chiunque in futuro ne parli. Come se non bastassero i costi che già si dovranno pagare (è in arrivo un altro aumento del costo delle bollette) c'è chi si accanisce nel tentativo di colpevolizzare ogni singolo comportamento.

