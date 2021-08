Ecco perché banche piccole e “territorio” non funzionano bene

“A me e alla Lega interessa solo che, con i soldi pubblici, non si favoriscano ancora una volta banche private che non ne hanno bisogno, sacrificando migliaia di lavoratori e chiudendo centinaia di sportelli. Un gravissimo danno per il territorio”. Matteo Salvini dixit. Ma anche Eugenio Giani, presidente pd della regione Toscana, usa più o meno le stesse parole e concetti: “Non c’è fretta che lo stato svenda a privati. Né la Toscana può trovarsi con una banca fra le più importanti in Europa e quinta in Italia, di fronte a una incorporazione da parte di Unicredit”. Un inedito asse a difesa del Monte dei Paschi, che per destra e sinistra va dunque benissimo così com’è, quasi sia un capolavoro del credito e non un istituto che dal 2008 ha bruciato oltre 23 miliardi di denari pubblici, ha chiuso il bilancio 2020 con un rosso di 1,68 miliardi (2,34 l’utile, seppure in calo, di Unicredit) e appena ottenuto il peggior risultato negli stress test europei tra i cinque istituti italiani esaminati.

