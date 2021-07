Un green pass per proteggere l'economia. L'appello di Cna

Compiere ogni sforzo per scongiurare chiusure devastanti, sotto il profilo economico, sociale e psicologico. Senza cedere alle polemiche strumentali e al rischio di una dittatura delle minoranze

Le polemiche intorno all’introduzione del green pass sono il segnale che insieme alla variante Delta si sta diffondendo il pericoloso virus dell’intolleranza. Un ostacolo insidioso che rischia di complicare la costruzione della risposta alla pandemia. Il virus dell’intolleranza non fa distinzioni e alimenta due distinte fazioni. Con un uso disinvolto della libertà di espressione ascoltiamo da giorni riferimenti alle dittature e al nazismo, citazioni di George Orwell per contrastare l’introduzione del green pass. Dall’altro anche autorevoli medici si spingono a proporre che un malato di Covid non vaccinato dovrebbe pagarsi le cure, espressione blasfema rispetto alla grande conquista dell’universalità del diritto di accesso alla sanità.