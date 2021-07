Mr Bain ci dice perché sul green l'Italia ha guai da 3 mila miliardi

“La transizione verso un’economia a emissioni zero nel 2050 può richiedere investimenti in Italia per 3 mila miliardi di euro”. E’ la previsione fatta dalla società di consulenza strategica Bain&C. che appare come un bagno di realtà in una fase in cui l’euforia per il Green deal europeo potrebbe far perdere di vista la concretezza dei numeri. Poco si sente parlare, infatti, dei costi e degli investimenti necessari per raggiungere gli obiettivi fissati dalla Commissione presieduta da Ursula von der Leyen che qualche giorno fa ha approvato il primo pacchetto di misure per cominciare a ridurre del 55 per cento le emissioni inquinanti entro il 2030. E che problema c’è, si potrebbe pensare. L’Italia è il principale paese beneficiario del Pnrr con 200 miliardi di euro. Ma basteranno? Ecco che arriva Bain con la sua previsione realistica: i 200 miliardi di euro del Pnrr sono un punto di partenza molto importante – questo il ragionamento – ma la transizione verso un’economia a zero emissioni può richiedere volumi di investimento ben più ingenti che non possono essere sostenuti senza un nuovo approccio collaborativo e coordinato pubblico-privato, che coinvolga istituzioni, operatori industriali e stakeholder finanziari.

