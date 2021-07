Cantieri sempre più rosa. Elisabetta Maggini è presidente dei giovani dell'Ance Roma

"La capitale sarà protagonista della ripresa economica e saranno fondamentali, per il rilancio della città, riqualificazione del territorio, dialogo con le istituzioni e sinergie tra le parti sociali"

Dici edilizia e non pensi di certo a un settore femminile. Eppure i cantieri si stanno tingendo sempre più di rosa. A inizio luglio l'associazione di categoria dei costruttori milanesi ha nominato per la prima volta una donna alla guida. Regina De Albertis è stata eletta presidente di Assimpredil Ance per i prossimi quattro anni. E ora anche Roma segue questa strada. Elisabetta Maggini è stata eletta presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Ance Roma - ACER per il quadriennio 2021-2025. Una giovane donna in cantiere e in carriera. Del resto è una tendenza che si può intravedere anche attraverso i dati: nel 2017 le donne occupate nel settore delle costruzioni erano il 6,5 per cento del totale occupati, con un incremento rispetto al 2016 del 3,6 per cento. Spiccano le imprenditrici: il 14,4 per cento delle lavoratrici autonome, mentre solo il 5,8 per cento dei lavoratori autonomi maschi è costituito da imprenditori.

"È un orgoglio essere la prima donna a presiedere l'Associazione giovani costruttori edili di Roma e provincia - ha detto la neopresidente - soprattutto in un momento di grande cambiamento per il paese e per il settore e l'edilizia. Roma sarà protagonista della ripresa economica e saranno fondamentali, per il rilancio della città, riqualificazione del territorio, dialogo con le istituzioni e sinergie tra le parti sociali. Noi saremo qui, a dare il nostro contributo, da imprenditori e cittadini convinti che Roma meriti di più".

Elisabetta Maggini, 38 anni – laureata in giurisprudenza, master alla Luiss in finanza immobiliare – è esperta di relazioni istituzionali e comunicazione aziendale, manager di aziende pubbliche e private. È stata nel cda di Acea all'età di 30 anni, poi in quello della Zecca dello Stato. Attualmente è membro dei Cconsigli di amministrazione di Consap, dell'Azienda Servizi alla Persona Asilo Savoia e di Sorgente Group. Da sempre impegnata per la città di Roma in temi a favore dell'imprenditoria giovanile e nel sociale.