Come tagliare la bolletta. Il fondo del governo contro il caro-prezzi

Il governo ha stanziato 1,1 miliardi per mitigare un aumento monstre delle bollette. Le risorse provengono dalle aste per i permessi a emettere CO2. Si tratta di un meccanismo europeo attraverso il quale le grandi imprese sono chiamate ogni anno a tagliare le emissioni per contribuire alla neutralità climatica nel 2050. La facoltà di scambiarsi le quote di emissione garantisce che il risultato sia raggiunto al minor costo. Il problema è che la ripresa economica in atto e la crescente ambizione degli obiettivi ambientali hanno fatto schizzare il prezzo dei permessi, che ieri venivano scambiati oltre i 55 euro, dopo anni al di sotto dei 30. Questo incremento dei costi, almeno in parte, si trasferisce ai consumatori. E si somma agli aumenti del costo all’ingrosso dell’energia elettrica, dovuto all’alta domanda estiva e al rincaro del gas naturale.

