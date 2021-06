Il ritorno delle dure regole tedesche

Jens Weidmann, numero uno della Bundesbank quando Mario Draghi era a capo della Banca centrale europea e suo principale oppositore, torna alla ribalta chiedendo che la Bce inizi un proprio tapering, cioè la riduzione degli acquisti di titoli pubblici e il rialzo dei tassi. Contrariamente al passato, quando Weidmann lamentava la scarsa appetibilità degli interessi sottozero per gli investitori, stavolta il motivo scelto è l’inflazione: “Per anni l’abbiamo data per estinta, come la tartaruga gigante delle Galapagos. Ma, come quella, è ricomparsa”.

