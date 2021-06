Draghi, l'autonomia energetica, Leonardo, le commesse. Parla Bono, ad di Fincantieri

“In Italia non si dà un gran peso alla seniority ma io domando: è meglio un giovane che conduce allo scatafascio o un vecchio che sa guidare la nave?”, la metafora viene dal dominus della cantieristica italiana, Giuseppe Bono, numero uno di Fincantieri dal 2002. “Con Mario Draghi finalmente l’Italia ha la credibilità internazionale che serve. Il presidente del Consiglio è un uomo pragmatico, e con il ministro Cingolani sta impostando l’intero percorso della transizione ecologica su un piano di concretezza e realismo. Non lo tradiamo”. Chi, il premier? “Esatto, non tradiamo il presidente Draghi – risponde l’ad di Fincantieri - Non possiamo caricare soltanto sulle sue spalle la missione di salvare il paese, l’impegno deve essere corale, di tutti”.

