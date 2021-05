Salvate Cingolani dai campioni del veto e della conservazione

Il ministro rifiuta l’equazione tra sostenibilità e decrescita e non accontenta le rendite. Per questo bisogna sostenerlo

Salvate il soldato Roberto Cingolani. Il ministro della Transizione ecologica è da giorni nel mirino. Ieri Marco Travaglio gli ha dedicato l’editoriale del Fatto Quotidiano, dando una rappresentazione caricaturale delle sue riflessioni sulle potenzialità dei nuovi mini-reattori nucleari a fissione (oltre che della fusione nucleare). Nel M5s crescono i malumori per le sue parole sul ruolo del gas nella transizione, le cautele sull’auto elettrica e le aperture alla cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica. E lo scontro sotterraneo con Dario Franceschini (Il Foglio, 20 maggio) è qualcosa di più di un mero duello tra ministri: riguarda la missione stessa dei rispettivi ministeri. Certo, Cingolani è un corpo estraneo sia alla politica, sia all’ambientalismo estremista e facilone. Lo è perché si rende conto che raggiungere gli obiettivi europei – tagliare le emissioni del 55% entro il 2030 e arrivare a “net zero” nel 2050 – non sarà un pranzo di gala. E, pertanto, non nasconde né le difficoltà, né l’esigenza di fare un uso razionale di risorse economiche che sono scarse per definizione. Da studioso, egli sa che è semplicemente assurda (oltre che destinata al fallimento) l’idea di perseguire una così estesa trasformazione dei sistemi energetici basandosi solo sulle tecnologie “fancy”, come eolico e fotovoltaico. Non bastano, insomma, le rinnovabili: serve molto di più e di diverso.