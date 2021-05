Il coraggio si misura con il fisco

Il governo mantiene il proposito di presentare una legge delega sul fisco entro luglio. Il gruppo di esperti più vicino a Mario Draghi ci sta già lavorando da qualche settimana e l’impegno sta diventando di speciale importanza per capire con che governo abbiamo a che fare, cioè se il governo poggia solo sulla necessità di gestire questi mesi difficili (in cui nessuna maggioranza politica reggerebbe) o se ha altre prospettive. Sarà la delega fiscale a dirci se questo è un governo limitato ai vaccini e al, pur importantissimo, grande Piano nazionale per la ripresa, il Pnrr, o se può lasciare qualche altro segno e altrettanto profondo.

