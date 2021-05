Come il pnrr tedesco prevede di cambiare il mondo del lavoro

Il piano punta a creare 230 mila nuovi lavoratori per il 2040, altri non se ne trovano, ma l'impiego può essere riformato con transizione verde e digitalizzazione. Intervista a Marius Clemens dell'Istituto tedesco per la ricerca economia (Diw)

“Sarà interessante confrontare gli studi analoghi di altri paesi e metterli uno accanto all’altro: sono convinto che la crescita economica in ogni singolo paese europeo provocherà effetti positivi in quelli vicini. E viceversa". È ottimista Marius Clemens nel commentare il Darp, sigla che indica il Piano tedesco di ricostruzione e resilienza. Assieme ad altri ricercatori del Diw, l'Istituto tedesco per la ricerca economica di Berlino, Clemens ha analizzato il Darp licenziato lo scorso 27 aprile dal quarto governo di Angela Merkel. L'analisi riguarda l'attesa crescita del pil e dell'occupazione solo in Germania ma è evidente che quando ogni singola carrozza va avanti, soprattutto la locomotiva, tutto il resto del treno si muove. Il suo commento riflette anche lo spirito europeo alla base del piano: era stato il ministro federale delle Finanze, il socialdemocratico Olaf Scholz, a presentare il piano a Bruxelles in tandem con l’omologo francese Bruno Le Maire intento a fare lo stesso con il piano di Parigi.