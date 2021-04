Cosa c'è dietro le mire di Abertis su Autostrade

Dopo lo spauracchio dell'esproprio e della nazionalizzazione, per rilevare quote dei Benetton è in entrato in scena Florentino Perez. Che punta alle autostrade per l'Europa

La telenovela delle Autostrade per l’Italia sta entrando nella sua ultima puntata, con tanto di colpi di teatro come in ogni feuilleton che si rispetti. In scena è entrato Florentino Pérez il vulcanico presidente del Real Madrid, palazzinaro (pardon costruttore) e già reuccio delle autostrade spagnole, il quale ha proposto ad Atlantia di comprare Aspi valutandola 10 miliardi, quasi uno in più rispetto alla Cassa depositi e prestiti. La prima serie dopo il crollo del Ponte Morandi era intitolata esproprio (sottotitolo revoca della concessione) con protagonista assoluto il Movimento 5 Stelle sotto la maschera triste di Danilo Toninelli, ministro delle (non) infrastrutture. La seconda aveva come titolo nazionalizzazione, la terza partecipazioni statali perché dalle quinte è uscita con tutta la sua prestanza la Cdp, adesso c’è l’”affondo spagnolo” copyright la Repubblica. Il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari e posseduto da John Elkann dà spazio (curioso assai) ai lamenti sovranisti. Ecco qua cosa scrive Giovanni Pons cronista economico di lungo corso: “Alla base di questa manifestazione d’interesse si cela la mai sopita volontà degli spagnoli di conquistare le autostrade italiane”. A noi che siamo senza dubbio meno attenti, deve essere sfuggito qualcosa perché ci sembra che le autostrade spagnole di Abertis sono possedute al 50% più una azione dalla italiana Atlantia degli italiani (variante veneta) Benetton. E ricordiamo che la volontà italiana di conquistare le autostrade spagnole era emersa molti anni fa, era stata frustrata da Antonio Di Pietro quando faceva il ministro nel breve governo guidato da Romano Prodi (2006-2008), senza essere mai sopita visto che poi i Benetton hanno raggiunto il loro intento nel 2018 pagando ben 18 miliardi, per lo più presi in prestito. Adesso comincia una nuova serie che, almeno nelle intenzioni di don Florentino potrebbe chiamarsi autostrade per l’Europa. E i sovranisti si fanno venire il mal di pancia.