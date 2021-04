Sospendere il Codice degli Appalti

Sospendere transitoriamente il Codice degli appalti e, nel frattempo, ripulirlo dagli eccessi di burocrazia che rallentano le opere pubbliche? In un’intervista al Corriere della Sera il presidente dell’Antitrust, Roberto Rustichelli, è tornato su una delle proposte più dirompenti contenute nella segnalazione inviata pochi giorni fa al governo ai fini della legge annuale per la concorrenza. L’idea di fondo è che la complicazione amministrativa produce un doppio danno al paese: da un lato implica un aumento dei costi e dei tempi per avviare e realizzare i lavori, dall’altro limita la contendibilità degli appalti creando minore tensione competitiva nella loro aggiudicazione. I “tempi di attraversamento”, cioè quelli legati all’espletamento delle formalità amministrative, assorbono circa il 54 per cento del tempo medio di realizzazione delle opere pubbliche, e addirittura il 69 per cento della progettazione preliminare.

