Cashback, l'occasione di Draghi per correggere la misura

Se non una sospensione del cashback, almeno una sua revisione. La mozione presentata da Fratelli d’Italia, che chiedeva la sospensione della misura introdotta dal governo Conte, non passa: Lega e Forza Italia, firmatari del documento presentato prima che si insediasse Mario Draghi, hanno deciso di astenersi durante la discussione in Senato. Astenuto anche Italia Viva. L'accordo si è raggiunto invece su un ordine del giorno di maggioranza (passato con 190 voti favorevoli) che impegna il governo ad “approfondire il monitoraggio del programma cashback, anche al fine di adottare eventuali provvedimenti correttivi, con una valutazione retrospettiva di costi e benefici in un quadro più generale di riforma e di modernizzazione in senso digitale del sistema dei pagamenti”. A sostenere Giorgia Meloni, che ha chiesto di dirottare le risorse sulle categorie in sofferenza per le misure restrittive, solo Azione di Carlo Calenda.

