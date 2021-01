L'altra crisi da risolvere in fretta

Sullo sfondo c’è stata la pessima giornata che hanno vissuto ieri le borse europee, sulle quali hanno pesato i ritardi dei vaccini anti Covid e l’improvvisa sfiducia che si è diffusa nei confronti delle banche tedesche dopo che Moody’s ha detto che sono così poco redditizie che farebbero bene a tagliare il 10 per cento dei costi nei prossimi cinque anni se vogliono mantenersi in equilibrio. Ma non sono solo queste le ragioni per cui il titolo Unicredit ha vissuto ieri a Piazza Affari una delle peggiori sedute da quando è scoppiata la pandemia (ha perso circa il 4,3 per cento a 7,41 euro per azione).

