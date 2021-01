Multilateralismo, politica di bilancio espansiva e sicurezza Yellen al Tesoro. Come sarà la Bidenomics

La politica economica del nuovo presidente degli Stati Uniti analizzata per punti

Le cerimonie sono finite e la Casa Bianca ha finalmente una nuova amministrazione. Quali sono le novità più importanti che ci possiamo aspettare per la politica economica? La prima cosa da osservare è che la scelta più importante in termini di personale, la nomina a segretario del Tesoro di Janet Yellen, appare in sostanziale continuità con l’amministrazione Obama. Yellen ha guidato la Federal Reserve, la Banca centrale statunitense, tra il 2014 e il 2018 con riconosciuta competenza, aiutando la prosecuzione della lunga fase espansiva iniziata nel 2010 e durata fino all’esplosione della pandemia. Possiamo aspettarci una guida altrettanto competente, senza particolari sorprese, del Tesoro. Quali saranno i principali cambiamenti rispetto all’amministrazione Trump? E’ opportuno procedere guardando alle differenti aree della politica economica.

