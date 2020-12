Italiani bocciati in economia

In Italia c’è un problema generale che riguarda l’istruzione e un’emergenza più particolare che riguarda l’istruzione finanziaria. La Banca d’Italia ha appena pubblicato un’indagine su “L’alfabetizzazione finanziaria degli italiani”, e i risultati sono molto negativi. Di quelli che non ti aspetteresti in un paese economicamente sviluppato. L’indagine si basa su un campione di 2 mila adulti e, seguendo la metodologia Ocse, produce un indicatore di educazione finanziaria che è la somma dei punteggi calcolati per tre aspetti: conoscenze, comportamenti e attitudini. Lo studio “mostra un livello di alfabetizzazione degli italiani che conferma la posizione di ritardo del nostro paese nel confronto internazionale”, scrivono i ricercatori di Via Nazionale. Rispetto alla precedente rilevazione del 2017, gli italiani hanno migliorato le proprie conoscenze finanziarie ma il quadro è fortemente critico.

