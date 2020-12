Strategia, non tatticismi

Su Mes e Recovery plan la politica si perde in polemiche sterili. C’è tanto da imparare dalle Pmi

Le ultime settimane hanno offerto positivi risultati nel potenziamento degli strumenti comunitari, confermando tuttavia quanto sia impegnativo il percorso. Il Consiglio europeo ha sbloccato il bilancio pluriennale e il Next Generation Eu superando i veti di Polonia e Ungheria, ha potenziato gli impegni per la transizione green al 2030 e ha sancito la riforma del Mes che aveva avuto il via libera dall’Eurogruppo.

Pubblicità

Pubblicità