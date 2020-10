L'ottimismo possibile sull'Italia vale +12

Arginare l’epidemia è la precondizione per crescere. Primi dati incoraggianti

Secondo le stime della Banca d’Italia, nel terzo trimestre l’economia è andata meglio del previsto: il pil salito all’incirca del 12 per cento (diverse stime, comprese quelle di Intesa Sanpaolo, avevano calcolato un più 10). “Il ritorno alla crescita è stato verosimilmente più sostenuto di quanto prefigurato in luglio”, scrive Via Nazionale nel Bollettino economico. E la crescita è stata sospinta “soprattutto dal forte recupero dell’industria, dove le imprese prevedono un andamento più favorevole della domanda nei prossimi mesi”.

Pubblicità

Pubblicità