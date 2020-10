Come sarà la prossima legge di Bilancio

Dal Recovery arrivano 14 miliardi per crediti d'imposta alle imprese e piano cashless. I tre miliardi per l'assegno unico. Quasi dieci per bonus e proroghe post-Covid. Nel complesso, si tratta di 38 miliardi. Poche risorse alla Sanità, nell'attesa che si sciolga il garbuglio del Mes

Di spazio per la fantasia, per la visione, stavolta anche volendo ce ne sarebbe davvero poco. “Gestiamo l’ordinario, e pensiamo a farlo bene”, ripete il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. E d’altronde anche l’entusiasmo per il grande evento, la frenesia che di solito accompagna la stesura della legge di Bilancio, anche quelli stavolta sembrano più flebili, annacquati dalla consapevolezza che quasi sicuramente bisognerà fare nuovi interventi, nuovi scostamenti, correggere in corsa le finanze pubbliche per adeguarle agli stravolgimenti imposti dal Covid.

