Emergenza trasporti: cosa non è stato fatto, cosa si può fare

C'è chi teme che dietro i fondi per la sanità ci sia la "trappola" delle condizioni ex post. Ma le (non)condizionalità del Mes dipendono dalla stessa volontà politica che ha prodotto il Recovery fund sospeso il Patto di stabilità. Lega e FdI, che sono sovranisti, non credono negli impegni della Commissione Ue. Ma perché non ci crede neppure il governo? Come fa a non fidarsi delle parole di Gentiloni?