Dopo tanto parlare il trasporto locale è ancora un problema per il virus

Con il rialzo nella curva dei nuovi casi di Covid, preoccupano bus e metro piene. Che la situazione fosse critica lo si sapeva da tempo: per ridurre il rischio non basta la mascherina, serve ripensare la mobilità delle persone

Che dal trasporto pubblico potessero passare molte delle apprensioni a mano a mano che l'Italia passava dal lockdown alle varie fasi di riapertura, lo si sapeva dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Quando cioè esperti, amministratori delle società ed esponenti di governo nazionale e locale si interrogavano su come sarebbe stato possibile far rispettare rigorose misure di distanziamento in luoghi di per sé promiscui, specie nelle metro e su alcune linee bus delle grandi città.

