Un'unione fiscale europea, adesso, è possibile

Qualcosa è cambiato. La Bce sottolinea come il fondo Next Generation Eu stia mutando l'Europa. Un passo da gigante verso la piena solidarietà transnazionale

L’unione fiscale europea non è mai stata così vicina. E a dirlo è anche la Banca centrale europea (Bce), che durante l’ultimo bollettino mensile ha presentato uno studio condotto da Alessandro Giovannini, Sebastian Hauptmeier, Nadine Leiner-Killinger e Vilém Valenta, nel quale viene rimarcato il cambio di mentalità sulla solidarietà a livello Ue. La pandemia di Sars-Cov-2 ha costretto Bruxelles ad accelerare il processo di integrazione e il fondo Next generation Eu (Ngeu) ne sarà il fulcro. E non è prematuro, come sussurrato fra Bruxelles, Strasburgo e Francoforte, pensare che possa diventare un meccanismo permanente.