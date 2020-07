Arcuri si corregge sui banchi scolastici

Roma. Domani scade il termine per la presentazione delle offerte per i 3 milioni di banchi scolastici monoposto e il rischio che la gara vada deserta si fa sempre più concreto. Che il bando, indetto dal commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri su richiesta della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, fosse scritto male era evidente a tutti. Ora se n’è accorto anche chi lo ha scritto. Sul Foglio del 24 luglio, scrivevamo che la gara era scritta in modo da...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.