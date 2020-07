Dopo l’Agcom, anche il Tar del Lazio ha dato ragione a Mediaset nella vertenza che la contrappone a Vivendi, secondo azionista con il 28,8 per cento dietro la Fininvest. L’azienda francese potrà far valere i suoi diritti di voto solo per il 10 per cento, o in alternativa sterilizzare la partecipazione in Tim, il 23,9. Dunque la famiglia Berlusconi procede nel progetto MediaForEurope, holding di diritto olandese che unirà le maggiori tv commerciali italiane, la controllata spagnola e la tedesca...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.