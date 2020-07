Il dibattito sul Mes è “distorto” per due ragioni fondamentali: 1) perché gli argomenti (soprattutto quelli contrari al Mes) ignorano nella gran parte dei casi la verità dei fatti e concentrano la forza del ragionamento su aspetti emotivi o ideologici; 2) perché viene condotto in buona misura “fuori contesto”, ignorando in particolare che il Mes deve essere visto come una componente di un pacchetto europeo, che prevede, oltre al Mes, il Sure, le risorse mobilitate dalla Bei, il meccanismo Next...

