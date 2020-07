Cig trappola d’acciaio

L’Italia è passata alla fase 3 ma nonostante svariate taskforce e una settimana di Stati generali, il dibattito sulle politiche del lavoro è rimasto alla fase 1. Quando è scoppiata la bomba Covid-19, cassa integrazione (Cig) per tutti e divieto di licenziamenti sono state le misure più immediate per far fronte a una situazione inedita, con migliaia di imprese chiuse per decreto. Con la riapertura e il passaggio alle fasi 2 e 3 sarebbe stato naturale che queste misure evolvessero....

