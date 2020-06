Quando funziona l’asse tra Pd, M5s e FI

In una lunga seduta notturna del Parlamento europeo dedicata ai movimenti di capitale e alle banche nella fase post Covid, la delegazione italiana ha raggiunto un successo rilevante ottenendo la neutralizzazione del valore dei Btp (e ovviamente degli altri titoli di stato) in portafoglio a istituti di credito, fondi, assicurazioni e gestori anche nelle operazioni di trading. Tradotto, significa che i contraccolpi economici della pandemia non produrranno svalutazioni di capitale, se non in forma ammortizzata. Senza dimenticare il fondamentale...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.