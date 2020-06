È dura, ma un rimbalzo è possibile

L’indice Pmi della manifattura, la capacità di acquisti di beni e servizi delle imprese in base alle previsioni sul futuro, rilevato in Europa da Ihs Markit, è salito in Italia a 45,4 punti dai 31,1 di aprile, oltre le attese degli analisti (36,8); e oltre anche al 39,4 di media dell’Eurozona. In Francia l’indice è risalito da 31,5 a 40,1; in Spagna da 30,8 a 38,3; in Germania da 34,5 a 44,3. Se per una volta facciamo meglio degli altri...

